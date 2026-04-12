Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde köpeklerin saldırdığı sırtlan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Günece ile Nuhrut kırsal mahalleleri arasında yaşandı. İddiaya göre arazide dolaşan bir sırtlan, sahipli köpeklerin saldırısına uğradı. Gece gelen sesler üzerine sabah bölgeyi kontrol eden vatandaşlar, sırtlanın telef olduğunu belirledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı