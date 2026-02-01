Haberler

Şanlıurfa'da İstinat Duvarı Çöktü, Binada Mahsur Kalanlar İtfaiye Tarafından Tahliye Edildi

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir sitede, yağışların ardından istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü. Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir sitenin istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Olayın ardından sitedeki girişi kapanan binada  mahsur kalanlar itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi.

Karaköprü ilçesi Akpıyar Mahallesi Çardaklıkaya Bulvarı'nda bulunan bir sitedeki binanın arka tarafındaki istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine çöktü. Yağış nedeniyel meydana geldiği belirtilen çökme sonucu, toprak yığınları bina girişini de kapattı. Binadan çıkamayan yurttaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Polis, çökmenin yaşandığı binanın çevresinde önlem alırken itfaiye ve AFAD ekipleri binada mahsur kalan vatandaşları pencerelere dayadıkları merdiven aracılığıyla tahliye etti.

Olay yerinde çalışmalar sürerken güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: ANKA / Yerel
500

