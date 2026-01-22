Haberler

Şanlıurfa Valiliği'nden Eylem Yasağı

Şanlıurfa Valiliği, il genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 8 Ocak'tan 25 Ocak'a kadar tüm toplantı, gösteri yürüyüşü ve protestoları yasakladı.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa Valiliği, "il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla toplantı, gösteri yürüyüşü ve protestoların yarın sabah 08.00'den 25 Ocak Pazar saat 23.59'a kadar yasaklandığını" duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada "kişi dokunulmazlığının, kamu düzeninin ve güvenliğinin korunması amacıyla, valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile ticari faaliyetler dışında kalan tüm gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi ve protesto türü faaliyetlerin yarın sabah saat 08.00'den 25 Ocak Pazar saat 23.59'a kadar, il merkezi ve tüm ilçeler dahil olmak üzere Şanlıurfa genelinde yasaklandığı" duyuruldu.

Açıklamada, "kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel kişi, grup ve araçların ilçe ve çevre illerden Şanlıurfa'ya giriş ve çıkışlarının da engelleneceği" ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
