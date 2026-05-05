Şanlıurfa'da gönüllü berberler çocukları tıraş etti, esnafın hazırladığı tantuniler ikram edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir grup esnaf, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kırsal mahalledeki çocuklarla bir araya geldi. İlçede faaliyet gösteren berber ve lokantacı esnafı, şehir merkezindeki imkanlara ulaşmakta zorluk çeken çocuklar için kırsal bir mahalleyi ziyaret etti. Sabah saatlerinde mahalleye ulaşan gönüllü berberler, yanlarında getirdikleri ekipmanlarla köy meydanını açık hava berber salonuna dönüştürdü. Sıraya giren çocuklar gönüllü berberler tarafından tıraş edilirken, yeni saç modellerine kavuşan çocukların mutluluğu dikkati çekti.

Etkinlik kapsamında, esnaf tarafından hazırlanan tantuniler de çocuklara ikram edildi. Ayran eşliğinde sunulan ikramlarla çocuklar keyifli anlar yaşadı. Esnaf temsilcileri, amaçlarının kırsalda yaşayan çocuklara moral vermek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek olduğunu belirtti.

Mahalle sakinleri de etkinlik dolayısıyla esnafa teşekkür etti.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı