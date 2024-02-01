Şanlıurfa'da Deprem Sonucu Ev Çöktü: 2 Ölü, 8 Yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçe kırsalında, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alan iki katlı bir ev çöktü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine Deliler Mahallesi'nde gece saatlerinde iki katlı bir evde çökme meydana geldi. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, ilk müdahalede 9 kişiyi sağ kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ev sahibi Cemile Arıkan hayatını kaybetti. Binanın altında kalan Serap Urak ise yapılan çalışmanın ardından cansız olarak çıkartıldı. 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı evin 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde orta hasar aldığı öğrenildi.