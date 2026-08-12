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Silahlı kavgada 2 yaralı, 3 gözaltı

Silahlı kavgada 2 yaralı, 3 gözaltı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde boşanma nedeniyle anlaşmazlık yaşayan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Kavgaya ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde boşanma nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma nedeniyle anlaşmazlık yaşayan taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı olayda 2 kişi yaralanırken, kavga anları çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: ANKA
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