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Şanlıurfa'da 29 Ekim Kutlaması: Doğaseverler Göbeklitepe'ye Yürüdü

Şanlıurfa'da 29 Ekim Kutlaması: Doğaseverler Göbeklitepe'ye Yürüdü
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'da doğaseverler, dev Türk Bayrağı ile Göbeklitepe'ye yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinlikte katılımcılar, tarihi bölgeyi gezerek İstiklal Marşı okudular.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Şanlıurfa'da bir araya gelen doğaseverler, ellerinde dev Türk Bayrağı ile tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'ye yürüyüş gerçekleştirdi.

Göbeklitepe'yi gezen vatandaşlar, tarihi ören yerini yakından görme fırsatı buldu. Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kentte bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikler çerçevesinde tarihi Germuş Kilisesinde bir araya gelen Şanlıurfalı doğaseverler, 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan Göbeklitepe'ye yürüdü. Şehir merkezinde başlayan 10 kilometrelik yürüyüşte gençler dev Türk Bayrağı açarak marşlar seslendirdi. 10 kilometrelik parkuru kat eden Şanlıurfalılar, Göbeklitepe'ye ulaştı. Göbeklitepe'ye ulaşan grup, burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılan Şanlıurfalılar daha sonra T şeklinde dev sütunların yer aldığı Göbeklitepe'yi gezdi.

Yürüyüşe katılanlar, Cumhuriyet'in 101. yılında tarihin sıfır noktasına gelerek Cumhuriyet Bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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