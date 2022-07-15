Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu - Haberler

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Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Şanlıurfa'da "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde şehitler için mevlit okutuldu.

Şanlıurfa'da "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde şehitler için mevlit okutuldu.

Şanlıurfa'da düzenlenen mevlit programı Balıklıgöl Halil- ür Rahman Dergah camisinde yapıldı. Katılımın yoğun olduğu programda şehitler için dualar edildi. 15 Temmuz Şehitleri ve tüm Şehitler için okutulan mevlit programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan'ın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa il Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ terör örgütü tarafından yurt genelinde yapılmak istenen darbe girişimine karşı sokağa dökülerek canlarını feda eden kahramanlar için mevlidi şerifte şehit olan vatandaşlar için bol bol dua edildi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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