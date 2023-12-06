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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek Merkezleri Kadınlara El Becerileri ve Çocuklara Eğitim Sunuyor

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Kadın Destek Merkezlerinde kadınlar el becerilerini geliştiriyor. Kadınlar, birçok branşta açılan kurslara yoğun ilgi gösterirken çocuklara ise kreşlerde uzman hocalar tarafından eğitimler veriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Kadın Destek Merkezlerinde kadınlar el becerilerini geliştiriyor. Kadınlar, birçok branşta açılan kurslara yoğun ilgi gösterirken çocuklara ise kreşlerde uzman hocalar tarafından eğitimler veriliyor.

Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek Merkezlerine ilgi her geçen gün artıyor. Bünyesinde birçok branşta kursların düzenlendiği kadın destek merkezlerinde kadınlar el becerilerini geliştiriyor.

Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç ve Viranşehir'deki kurslara yoğun ilgi gösteren kadınlar, meslek sahibi oluyor.

Okuma yazma kursundan dikiş nakış, bilgisayar kursundan spor resim kursuna kadar eğitimlerin verildiği merkezlerde kadınlar, kursta zaman geçirirken çocuklara ise kreşlerde uzman hocalar tarafından eğitimler veriliyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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