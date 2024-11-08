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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı'dan 10 Kasım Mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı'dan 10 Kasım Mesajı
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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dağlı, Atatürk'ün liderliğini ve fikirlerini anmanın önemine vurgu yaptı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında "10 Kasım 1938 yılından bu yana yüreklerimizdeki ateş hiç sönmedi" dedi.

Prof. Dr. Dağlı, kendisini milletine adayan Mustafa Kemal Atatürk'ün üstün zekası, kararlılığı ve inancıyla yüce Türk Milletine önderlik edip aziz vatan topraklarını işgalden kurtaran büyük bir lider olduğunu vurgulayarak, 10 Kasım'ın, anma günü olduğu kadar, O'nun fikirlerini, düşüncelerini ve ilkelerini de anlama günü olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Dağlı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük Türk devletinin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması amacıyla Cumhuriyeti ilan ederek siyasi, sosyal ve ekonomik alanda yaptığı yenilikler ile yolumuzu ve yönümüzü aydınlatmaktadır" ifadelerin kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözünü hatırlatan Prof. Dr. Dağlı, mesajını şöyle sürdürdü:

"Türk İstiklalini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak en önemli vazifemizdir. Atamızı 86 yıl önce ebediyete uğurladık. O'nun açtığı yolda, gösterdiği hedefe doğru ilerleyeceğimize ve yaktığı bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek yanması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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