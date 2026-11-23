SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Dağlı, "Büyük özveriyle görev yapan öğretmenlerimiz, yarınlarımızı inşa eden en güçlü rehberlerimizdir" dedi. Öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli değerler olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, eğitimin temelinde sevgi, emek, sabır ve fedakarlığın bulunduğunu söyledi.

Öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran kişiler değil, aynı zamanda geleceğin mimarları ve toplumun gelişimine yön veren rehberler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri eğitime ve öğretmenlerine verdiği değerdir. Gelecek nesillerin bilgiyle, bilimle, milli ve manevi değerlerle donatılmasında öğretmenlerimizin üstlendiği sorumluluk son derece kıymetlidir. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu kutsal mesleğe gönül veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı