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SANKO Üniversitesi Rektörü'nden Öğretmenler Günü Mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü'nden Öğretmenler Günü Mesajı
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Prof. Dr. Güner Dağlı, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin eğitimin temel bileşeni olduğunu vurguladı ve öğretmenlerin toplum için değerli birer unsurlar olduğuna dikkat çekti.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında "Öğretmen, eğitimin en temel bileşenidir" dedi.

Prof. Dr. Dağlı, insan hayatı boyunca öğrenmenin yaşı olmadığına, her bireyin yetişmesinde gösterdikleri emek, sabır ve fedakarlık ile büyük rol üstlenen öğretmenlerin değerli olduğuna vurgu yaptı.

"Bilginin çok çabuk tüketildiği dijitalleşen dünyada ülkemizin gelişimi ve ilerlemesi için çok çalışan, üreten, araştıran nitelikli nesillere ve bu nesilleri yetiştirecek vizyon sahibi öğretmenlere her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunun bilincindeyiz" diyen Prof. Dr. Dağlı, mesajını şöyle sürdürdü:

"Öğretmenliğin ne kadar kutsal meslek olduğunu bulunduğu her ortamda anlatan, 'Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.' diyerek eğitimin bir milletin kalkınmasının temelini oluşturduğuna inanan Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'e büyük bir minnet borçluyuz. Bizler de O'nun aydınlattığı yolda, aklın ve bilimin rehberliğinde geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi iyi eğitim almış bireyler olarak yetiştirmek amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Prof. Dr. Dağlı, "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu kutsal mesleğe gönül veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" diyerek mesajını tamamladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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