SANKO Üniversitesi Rektörü'nden Babalar Günü Mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü'nden Babalar Günü Mesajı
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Prof. Dr. Güner Dağlı, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, babaların fedakarlık ve merhametin simgesi olduğunu belirterek, onların çocukların geleceğine olan katkılarını vurguladı ve her an saygı ve sevgiyle anılması gerektiğini ifade etti.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Babalar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Güner Dağlı, "Fedakarlığın ve merhametin simgesi babalar, çocuklarının en büyük destekçileri, maddi ve manevi rehberleridir" dedi. Babalar, çocuklarının geleceğe hazırlanmasında ve hayata atılmasında da önemli rol üstlendiğini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, mesajını şöyle sürdürdü: "Yaşamları boyunca bize güç vererek zorluklarla mücadele etmeyi, paylaşmayı, sorumluluk sahibi olmayı, örf ve adetlerimiz gibi değerlerimizi öğreten ailemizin koruyucusu babalarımızın hakkını asla ödeyemeyiz. Bu nedenle onları sadece yılda bir gün değil, her an saygı ve sevgiyle anmak bizlerin yegane görevidir. Şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyerek, en iyi şekilde yetişmemiz için büyük gayret gösteren tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, vefat eden babalarımızı rahmet ve şükranla anıyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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