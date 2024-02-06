SANKO Üniversitesi'nde 6 Şubat Depremi Anma Programı Düzenlendi

SANKO Üniversitesi'nde 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin yıl dönümü dolayısıyla "6 Şubat Depremi Anma Programı" düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen program, depremde hayatını kaybedenlerin anısına Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üniversite tarafından hazırlanan "Deprem ve Yapılan Çalışmalar" konulu video gösterimi ile başladı.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, "Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Depremin açtığı yaralar hala çok taze ve yaşanılan acıları unutmak mümkün değil" dedi.

Yaşanılan zor günlere ilişkin duygularını dile getiren Prof. Dr. Dağlı, depremde yaralarının sarılmasına katkı sunmak, toplumun sağlığını korumak ve gereken sağlık desteğini sunabilmek için SANKO Üniversitesi ve Hastanesi olarak var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Üniversitede hasar tespit çalışmalarının ardından öncelikle personel, öğrenciler ve mezunlarla iletişime geçtiklerini, yaşanılan bu acı afetten etkilenen, psikolojik açıdan deprem korkusu yaşayanlar ile zor durumda olan yakınları için üniversitede ve hastanede barınma olanağı sağladıklarını, ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda SANKO Holding'in desteğiyle tüm personele gerekli yardımların yapıldığını anlatan Prof. Dr. Dağlı, konuşmasını söyle sürdürdü: "Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile yüz yüze ve uzaktan erişim yöntemiyle toplantılar gerçekleştirdik. Öğrencilere yönelik eğitim programlarında gerekli düzenlemeleri yaptık. Bölgemizde çok fazla insanın yardıma ihtiyacı vardı. Onlara umut olabilmek ve destek sağlamak amacıyla neler yapabileceğimizi planladık. SANKO Üniversitesi Hastanemizde sunduğumuz sağlık hizmetinin yanında çok sayıda proje, program ve etkinlikler gerçekleştirdik. Önceliğimiz depremden en çok etkilenen geleceğimiz olan çocuklar ve gençlerdi. Bu amaçla paydaşlarımızla birlikte ' Gaziantep Tomurcukları Projesi' ve 'Gönül Köprüsü Programı'nı hayata geçirdik. Gaziantep Tomurcukları Projesi kapsamında; Tıp Fakültemiz Psikiyatri öğretim üyelerimiz, Sağlık Bilimleri Fakültemiz Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik Bölümü akademisyen ve öğrencilerimiz tarafından Nurdağı, İslahiye ve Atalar Bölgesinde saha taramaları yapılarak depremden etkilenen çocuklara yönelik kendi alanlarına ilişkin bilgilendirme ve bu çocukların gerekli tedavileri gerçekleştirildi. Gönül Köprüsü Programı ile de bölgede depremden etkilenen gençlerimizin moral, motivasyon ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlamak amacıyla yurt dışında yaşayan Türk bilim insanlarının da aralarında olduğu her biri alanında uzman hocalarımızla, depremden etkilenen paydaş üniversitelerimizin akademisyen ve öğrencilerini çevrimiçi toplantılarla bir araya getirdik."

Halk sağlığı intörnlük eğitimindeki öğrencilerini de Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı rotasyonuna gönderdiklerine vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, "O sırada Halk Sağlığı Başkanlığı'nın görev yeri, deprem alanıydı. Bu düşüncede öğrencilerimiz İslahiye'de, Halk Sağlığı Başkanlığı'nın açtığı hizmet sunum biriminde sağlık hizmetine destek verdi" diye konuştu.

Gaziantep, Nurdağı, İslahiye, Adıyaman ve Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşayan erişkin ve çocukların psikososyal açıdan desteklenmesi, moral ve motivasyonlarının artırılması amacıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması, "Küçük Kara Balık" isimli çocuk tiyatrosu, kitap okuma etkinliği gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti: "Depremin yaralarını sarmak için devletimizin ve milletimizin ortaya koyduğu 'Asrın Birlikteliği' olarak nitelendirilen bu zor günlerde ilk dakikalardan itibaren canla başla emek veren ve dayanışmaya ortak olan tüm ekibime teşekkür ediyorum. SANKO Üniversitesi olarak biz birlikte güçlüyüz. Daha güzel yarınlar için hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Depremin ilk dakikalarından itibaren ve sonraki süreçte desteklerini hiçbir zaman esirgemeyerek bizlere büyük bir güç sağladıkları için Onursal Başkanımız Abdulkadir Konukoğlu, Mütevelli Heyet Başkanımız Zeki Konukoğlu ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Adil Sani Konukoğlu'na da bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

Yaşanan acının tarifi ve telafisinin olmadığını altını çizen Prof. Dr. Dağlı, "Umarım ne ülkemizde ne de dünyada bir daha böyle felaketler yaşanmaz. Bu vesileyle depremlerde yaşamını yitiren başta öğrencilerimiz ve mezunlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Onların anısını her zaman yüreğimizde yaşatacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Sunuculuğunu Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nida Zeliha Çiçek'in yaptığı program, vefat eden öğrencilerin anısına çiçek bırakılmasıyla son buldu. - GAZİANTEP