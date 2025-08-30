SANKO Üniversitesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni Düzenlendi

SANKO Üniversitesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, "Bir Mektubun Öyküsü" konulu sunum yapan SANKO Üniversitesi Ortak Dersler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı, "Atamızın öncülüğünde Türk Milleti, Türk'ün gücünü tüm dünyaya göstermiş ve adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır" dedi.

Savaş döneminde yaşanan süreçlere değinen Prof. Dr. Sırmalı, "Ecdadlarımız tarih boyunca özgürlük, vatan ve bayrak için kimseye boğun eğmeden her türlü zorluğa ve yokluğa göğüs germiş ve bu uğurda düşmanla asil bir şekilde savaşmıştır" ifadelerini kullandı.

"Bizlerde damarlarımızdaki asil kandan aldığımız güçle aynı milli şuur, birlik ve beraberlik içinde vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmak zorundayız" diyen Prof. Dr. Sırmalı, "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için bilimin ışığında yılmadan, yorulmadan çok çalışmalı ve bu bilinçte olacak genç nesiller yetiştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün özel hayatına dair bilgiler de veren Prof. Dr. Sırmalı, Birinci Balkan Savaşı'nın ardından çıkan İkinci Balkan Savaşı'nda Sofya'ya Türk askeri ataşesi olarak atanan Atatürk'ün hayatında silinmeyen izler bırakan, dönemin Bulgaristan Savunma Bakanı General Stilyan Kovaçev'in kızı Dimitrina Kovaçeva'nın (Miti) hikayesinden de bahsetti.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve sunuculuğunu SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Merve Yiğit'in yaptığı törene, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Panorama 25 Aralık Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, Müze yetkilileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP