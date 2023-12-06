Sandıklı'dan Umre'ye Dualarla Uğurlama Töreni

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde umre ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar kutsal topraklara dualarla uğurladı.

Sandıklı Belediyesi önünde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleşen uğurlama törenine umreye gidecek vatandaşlar ile yakınları atıldı. Duygu dolu anların yaşandığı uğurlama töreninde Sandıklı İlçe Müftülüğü görevlileri dualar ve ilahiler okudu. Umre yolcularını uğurlayanlar arasında Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve protokol üyeleri de yerini aldı. Duaların ardından kafile kutsal topraklara gitmek üzere otobüsler ile ilçeden ayrıldı. - AFYONKARAHİSAR