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Sandıklı'da şehit polis Yaşar Özlem için mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı

Sandıklı'da şehit polis Yaşar Özlem için mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı
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Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, şehit polis memuru Yaşar Özlem anısına Hamamönü Camisi'nde mevlit programı düzenledi. Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilen programın ardından emniyet personeli vatandaşlara lokma ikram etti. Katılımcılar şehit Özlem'e rahmet dileyerek emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit polis memuru Yaşar Özlem anısına mevlit programı düzenlendi ve lokma ikramında bulunuldu.

Hamamönü Camisi'nde gerçekleştirilen programda, şehit polis memuru Yaşar Özlem ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Mevlit programının ardından Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, cami önünde vatandaşlara lokma ikram etti.

Etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, şehit Özlem'e Allah'tan rahmet dileyerek, organizasyonu gerçekleştiren emniyet teşkilatına teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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