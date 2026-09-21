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Sandıklı'da 17 okul servis minibüsü denetlendi, 157 kişi sorgulandı

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Sandıklı'da 17 okul servis minibüsü denetlendi, 157 kişi sorgulandı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okulların açılmasının ardından polis, okul çevreleri ve öğrenci servislerine yönelik denetimlerini artırdı. Denetimlerde 17 okul servis minibüsü kontrol edilirken 157 kişinin sorgusu yapıldı, olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okulların açılması ile birlikte okul çevreleri ve öğrenci servisleri polis tarafından denetim gerçekleştirildi.

Okulların açılması ile birlikte polisler ilçe merkezinde okulların ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amaçlı denetimlerini artırdı. Denetimler çerçevesinde 17 okul servis minibüsü denetlenirken, 157 Şahısın sorgulaması yapıldı. Yine bu çerçevede okul çevreleri, metruk binalar, şehir mezarlığı denetlendi. Denetimlerde olumsuzlukla karşılanmadı. Geçtiğimiz hafta başlayan denetimlerin önümüzde ki gülerde de devam edeceği bildirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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