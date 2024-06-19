Tartışma sonrası ormanda kendini astı! Eşi, 'Sana yazıklar olsun' diye sitem etti

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde eşiyle tartışan şahıs, ormanlık alanda ağaca bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi. Olay yerine gelen eşinin sitem dolu sözleri ise dikkat çekti.

TARTIŞTIKTAN SONRA ORMANA GİTTİ

Fatih Mahallesi Kerim Sokak'ta geçtiğimiz akşam saat 21.00 sıralarında iddiaya göre evde eşiyle bilinmeyen bir nedenle tartışan Haydar Erdoğan, ormanlık alana giderek ağaca bağladığı iple kendini astı.

GÖRENLER İHBAR ETTİ

Ormanlık alandan geçerken ağaca asılı haldeki cesedi gören bir çift, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, şahsın ailesine haber verdi.

"SANA YAZIKLAR OLSUN"

Olay yerine gelen Haydar Erdoğan'ın eşi, "Sana yazıklar olsun, hayatımı bitirdiniz" diyerek sitem etti. Yapılan incelemelerin ardından Erdoğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Mahalle sakinlerinden Orhan Kaya, "Otuyorduk, bir baktık ekip arabaları, itfaiye geldi. Bir şey oldu mu diye çıktık. Adam kendini asmış dediler" diye konuştu.