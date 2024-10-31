Sancaktepe'de Bekçi Köpeği Lise Öğrencisine Saldırdı

Sancaktepe'de bir meşrubat firmasına ait depodaki bekçi köpeği yoldan geçen lise öğrencisine saldırdı. Çocuk köpekten kaçarken düşerek elinden ve dizinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile çocuk köpek saldırısından son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de bir meşrubat firmasına ait depoda serbest dolaşan bekçi köpeği, okula giderken yoldan geçmekte olan lise öğrencisi İhsan Özdemir'e (16) saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi ile köpekten son anda kurtulan çocuk kaçarken yere düşerek elinden ve dizinden yaralandı. İddiaya göre, çevre sakinleri daha önce konuyla ilgili firma yetkililerine köpeklerin bağlanması gerektiğini söylemelerine rağmen firma yetkilileri bu uyarılara kulak asmadı.

Olay anını anlatan ve konuyla ilgili yetkililerden çözüm beklediklerini ifade eden baba Melih Özdemir, "Sabah saatlerinde lise talebesi olan oğlum okula gitmek için buradan ilerideki durağa doğru yürümeye başlıyor. Karşıdaki meşrubat dağıtım deposunun kapısı açık halde ve yanında yetkilisi bulunduğu halde zincirsiz dolaşan bekçi köpekleri maalesef sokak içerisinde serbest olarak dolaşıyor. ve oğlum buradan ilerlerken kapıdan çıktıktan 70 - 80 metre sonra köpek oğluma saldırıyor. ve çocuk koşarak buraya doğru gelmeye başlıyor. Burada güvenlik görevlisi arkadaş sağ olsun pencereden çıkıp bağırıyor. Tabii çocuk koşarken tam sitenin giriş noktasında takılıp düşüyor. Allah'tan çocuğu ısırmıyor. Güvenlik görevlisi arkadaş bağırınca köpek tekrar geri dönüp kaçıyor" dedi.

"Defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirleri almıyorlar"

Baba Özdemir, "Depo sorumlularını defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirleri almıyorlar. Üstelik az ileride anaokulu ve küçük çocuklar olmasına rağmen. Bekçi köpekleri, kurt köpekleri serbest vaziyette burada dolaşıyorlar. ve bugün de maalesef böyle bir hadise yaşadık. Düşmenin etkisiyle çocuk elinden yaralanmış, forması yırtılmış. Telefonu kırılmış. Hem maddi hem manevi hasar görmüş oldu. Allah'tan daha kötü bir durum olmadı. Oğlum lise talebesi, koşup kaçabilmiş ama küçük bir çocuk olsa belki çok vahim bir hadise yaşanmış olabilirdi. Köpeklerin bağlı olması gerekiyor. Buna dikkat etmeliler ve böyle bir hadise yaşadık. İnşallah bundan sonra tekrarlanmaz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL