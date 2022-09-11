Sancaktepe Belediyesi'nden toplu sünnet şöleni: 600 çocuk sünnet oldu Sancaktepe Belediyesi'nin organize ettiği geleneksel sünnet şöleninde bu yaz sünnet olan 600 çocuk, erkekliğe ilk adım attı.

Sancaktepe Belediyesi'nden toplu sünnet şöleni: 600 çocuk sünnet oldu

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi'nin organize ettiği geleneksel sünnet şöleninde bu yaz sünnet olan 600 çocuk, erkekliğe ilk adım attı. Sünnet şölenine katılan çocuklar ve aileleri düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Sancaktepe Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleninde bu yaz 600 çocuk sünnet oldu. Sancaktepe Meydan Park'ta düzenlenen toplu sünnet şölenine; Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün yanısıra çok sayıda vatandaş katıldı. Hem ailelere destek sağlayan hem de çocuklara güzel bir anı bırakan toplu sünnet organizasyonunda birbirinden eğlenceli etkinlikler ve mehter takımı gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Sancaktepe Belediyesi tarafından çocukların bir sünnet düğününde ihtiyaç duyabileceği her detay düşünülerek organize edilen sünnet şöleninde şölene katılan çocuklar, sünnet kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Gerçekleştirilen organizasyonla sünnet olan çocuklar ve aileleri unutulmaz eğlenceli anlar yaşarken Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, sünnet olan çocuklara hediye takdim etti.

"Bize müracaat eden 600 çocuğumuzun bugün sünnet düğünlerini yapıyoruz"

600 çocuğun sünnet olduğunu belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bugün çok mutlu bir gündeyiz. Bugün okullar açılmadan önce çocuklarımızın bizim geleneğimizde olan, inancımızda olan ve aynı zamanda erkekliğe ilk adım olan sünnetlerini gerçekleştirdik. Sancaktepe'mizde bulunan, bize müracaat eden 600 çocuğumuzun bugün sünnet düğünlerini yapıyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Rabb'im evlatlarımızın güzel günlerini, mürüvvetlerini, her birimize anneye, babalarımıza göstersin inşallah." dedi.

"Oğlum temiz bir yerde sünnet oldu, memnunuz"

Oğlunun temiz bir yerde sünnet olduğunu ve söyleyen anne Aslı Yücel, "Çok memnunum, çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Etkinliğimizi çok beğendik. Başkanımıza ve yardımcı olan bütün ekiplere çok teşekkür ediyorum. Sünnet sonrası tabii zorluklar oldu. Ama güzel geçti. Oğlum temiz bir yerde sünnet oldu, memnunuz." diye konuştu.

"Erkekliğe ilk adımlarını attılar"

Vatandaşlardan Bünyamin Eser ise "Çok güzel bir duygu, çocuklar sünnet oldular. Erkekliğe ilk adımlarını attılar. Sancaktepe Belediyesine ve Belediye Başkanına teşekkür ederiz, güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar sevindi." diye konuştu.