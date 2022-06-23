Sancaktepe Belediyesi'nde yaz okulu coşkusu başladı - Haberler

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Sancaktepe Belediyesi'nde yaz okulu coşkusu başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sancaktepe Belediyesi'nde yaz okulu coşkusu başladı

Sancaktepe Belediyesi Bilgi evleri tarafından, çocuklar için her yıl düzenlenen ve bir çok branşta eğitim veren Yaz Okulu açılış programı Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün katılımıyla gerçekleşti.

Sancaktepe Belediyesi Bilgi evleri tarafından, çocuklar için her yıl düzenlenen ve bir çok branşta eğitim veren Yaz Okulu açılış programı Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün katılımıyla gerçekleşti.

Sancaktepe Belediyesi Etkinlik alanında gerçekleşen açılış törenine katılan ve çocuklarla eğlenceli vakitler geçiren Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Yaptıkları tüm çalışmaların çocuklar için olduğunu ifade ederek, "Gelecek sizin, siz geleceksiniz. Bu sebeple sizlerin en iyi şekilde eğitim almanız bizler için çok önemli. Sizlerden beklentilerimiz çok fazla. Bugünün çocukları gençleri, yarının belediye başkanları, cumhurbaşkanları olacaksınız. Atölyemizde çocuklarımızın hem daha iyi bir eğitim alabilmeleri hem de kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve onları biraz daha motive edebilmek için eğitimlerimizi hızlandırdık." şeklinde konuştu.

6 bin 500 öğrenci katılım sağlayacak

Başkan Döğücü, açılış programı nedeniyle çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklere katılarak onların sevincine ortak oldu.8 Ağustos tarihine kadar devam edecek yaz okullarına bu sene 6 bin 500 öğrenci katılım sağlayacak.16 farklı branşta hizmet verilecek yaz okullarında öğrencilerin çok amaçlı gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla uçurtma şenlikleri, bilim araştırmaları, piknikler, doğa gezileri, robotik ve müzik eğitimleri gibi sanatsal etkinlikler düzenlenecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sancaktepe Belediye Şeyma Döğücü Sancaktepe Yerel Haberler

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