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Vali Makas, kırsal kalkınma destekli süt tesisini inceledi

Vali Makas, kırsal kalkınma destekli süt tesisini inceledi
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Düzce Valisi Mehmet Makas, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Kaynaşlı ilçesinde süt ve süt ürünleri üreten bir firmayı ziyaret etti. Tesisin üretim hattını gezen Vali, firma yetkililerinden faaliyetler hakkında bilgi aldı ve çalışanlara başarılar diledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında desteklerden faydalanan firmayı gezerek incelemelerde bulundu.

Vali Mehmet Makas, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında desteklerden faydalanan, Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Yörükler Köyü'nde süt ve süt ürünleri üretimi gerçekleştiren firmayı ziyaret ederek tesiste inceledi. Tesisin üretim hattını gezen Vali Makas, süt ve süt ürünlerinin üretim süreçlerini yerinde inceleyerek işletmenin faaliyetleri hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında desteklenen yatırımlar; tarımsal ürünlerin işlenmesi, değerlendirilmesi ve katma değerinin artırılmasının yanı sıra kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesine ve tarıma dayalı sanayinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile tarımsal üretimin yanı sıra ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımların desteklenmesi, kırsal ekonominin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir üretimin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Vali Mehmet Makas, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından faydalanan tesisin yöneticilerine ve çalışanlarına çalışmalarında başarılar dileyerek üretim faaliyetlerinin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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