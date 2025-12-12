Sanatla yaralarını sardı: Selda Güneş resimle hayata yeniden tutundu

Niğde'de Selda Güneş yaşadığı ağır tramvaların ardından resim yaparak yeniden hayata tutundu.

Niğde Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce açılan resim kursuna hobi amacıyla başlayan Selda Güneş kısa sürede resmin kendisi için bir sanat dalından çok daha fazlası olduğunu fark etti. Şehit kardeşinin kaybıyla uzun süre büyük acılar yaşadığını anlatan Güneş, resmin kendisine adeta bir terapi gibi geldiğini söyledi. Hayata dair umudunu yitirmeye başladığı dönemlerde tuvale dokunmanın kendisini yeniden hayata bağladığını belirten Güneş, "Resim yaparken dünyayla bağlantım kopuyor. O ana, renklere, tuvale odaklanıyorum. Acılarımı, üzüntülerimi o an unutuyorum. Resim bana terapi gibi geldi" dedi.

"Her şey bitmişti, resmin iyileştirici gücünü fark ettim"

Ağır travmaların ardından yeniden ayağa kalkmasının resim sayesinde olduğunu vurgulayan Güneş, kurs sürecinde hem sosyal çevresinin değiştiğini hem de kendi içinde bilmediği yetenekleri keşfettiğini ifade etti. Güneş, duygularını şu sözlerle anlattı;

"Ben şehit yakınıyım ve çok sevdiğim abimi kaybettim. O dönem benim için çok zor geçti. Resme başladığımda hayatımdaki pek çok karanlık nokta aydınlanmaya başladı. Renklerin dünyama iyi geldiğini hissettim. Resmin içine giriyorum adeta. Resim yaparken duymuyorum, görmüyorum, tamamen o anda kayboluyorum. Bana en büyük katkısı, bazı acıları unutturup hayata devam edebilme gücü vermesi oldu."

Ailesinin de her zaman yanında olduğunu dile getiren Güneş, onların desteğiyle daha cesur adımlar attığını söyledi. Kursta öğrendiği tekniklerle yaptığı çalışmalar kısa sürede dikkat çeken Güneş'in eserleri yoğun ilgi görüyor. Çizdiği resimleri artık satmaya da başlayan Güneş, "İnsanları mutlu etmek çok güzel. Hem resim yapmaktan hem de eserlerinin beğenilmesinden büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. Resim yapmanın kendisi için artık bir hobi olmaktan çıktığını dile getiren Güneş, gelecekte bu alanda eğitim almak istediğini söyledi. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hazırlanmak için kurs eğitmeni ile birlikte çalıştığını aktaran Güneş, sanatın iyileştirici gücüne inanılması tavsiyesinde de bulundu.

Ağır travmalar yaşayanlara sanatla ilgilenme çağrısında bulunan Güneş, "Sanatın gerçekten iyileştirici bir gücü var. Korkmasınlar, bir adım atsınlar. Bir şeyler yapabileceklerine inanıyorlarsa devam etsinler. Ben öyle yaptım ve hayatım değişti" ifadelerini kullandı. - NİĞDE