Sanatın yeni buluşma noktası Dansbase kapılarını açtı

İstanbul Taksim'de hizmet vermeye başlayan Dansbase, dans provalarından tiyatro çalışmalarına, bale eğitimlerinden workshoplara, şiir dinletilerinden kitap tanıtımlarına kadar birçok kültür-sanat etkinliği için modern ve profesyonel bir ortam sunuyor. Salon kiralama hizmetiyle bağımsız sanatçılar, eğitmenler ve organizatörlere de esnek kullanım imkânı sağlayan mekân, şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sunmayı amaçlıyor.

SANATSEVERLER İÇİN YENİ BİR BULUŞMA NOKTASI

Sanatsal projeler, provalar ve özel organizasyonlar için ihtiyaç duyulan nezih, modern ve profesyonel bir çalışma alanı arayışı, genç bir girişimcinin hayata geçirdiği Dansbase ile yeni bir adres kazandı. Şehrin merkezinde hizmet vermeye başlayan Dansbase, sanata değer veren herkesi aynı çatı altında buluşturarak yaratıcı projelere ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

FARKLI SANAT DALLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Sadece bir salon olmanın ötesinde tasarlanan Dansbase; dans provaları, bale çalışmaları, tiyatro provaları, eğitim atölyeleri, özel workshoplar, şiir dinletileri, kitap tanıtımları, imza günleri ve farklı kültür-sanat organizasyonları için konforlu ve profesyonel bir ortam sunuyor.

Modern mimarisi, temiz ve estetik yapısıyla dikkat çeken mekân, eğitmenlerin öğrencileriyle ders ve prova yapabileceği, tiyatro topluluklarının sahne çalışmalarını sürdürebileceği, dans gruplarının koreografi hazırlıklarını gerçekleştirebileceği, yazarların ise yeni eserlerini okurlarıyla buluşturabileceği çok amaçlı bir kullanım alanı olarak hizmet veriyor.

BAĞIMSIZ SANATÇILARA VE ORGANİZATÖRLERE ESNEK KULLANIM İMKÂNI

Salon kiralama hizmetiyle bağımsız sanatçılara, eğitmenlere, dans ve tiyatro ekiplerine, organizatörlere ve kültür-sanat alanında faaliyet gösteren herkese esnek kullanım imkânı sunan Dansbase, profesyonel standartları sıcak ve samimi bir atmosferle bir araya getiriyor.

ŞEHRİN KÜLTÜR VE SANAT YAŞAMINA KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR

Sanata gönül veren herkesi aynı çatı altında buluşturmayı amaçlayan Dansbase, yaratıcı fikirlerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak etkinliklere ev sahipliği yaparken, şehrin kültür ve sanat yaşamına da yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.

Etkinliklerini profesyonel, konforlu ve nezih bir ortamda gerçekleştirmek isteyen sanatçılar, eğitmenler ve organizasyon sahipleri için kapılarını açan Dansbase, sanatsal üretime değer katan yeni buluşma noktası olmayı amaçlıyor.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haberler.com