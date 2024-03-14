Erzincan depremini performansla hatırlatmak isteyen akademisyeni 'ölü' sanarak ihbarda bulundular

Sanatçı ve Akademisyen, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, Erzincan'da 32 yıl önce 13 Mart 1992 tarihinde meydana gelen depremin yıl dönümünde performans gerçekleştirdi. Performansında uzun süre hareketsiz yere yatan profesörü görüp konudan habersiz olan bazı vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine ihbar etti. Yaşanan o ilginç anlardan geriye ise bu görüntüler kaldı.

ERZİNCAN DEPREMİNİN YILDÖNÜMÜNDE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, 1992 Erzincan Depremi üzerinden bir performans gerçekleştirdi. Kavukcu performansında 1992 Erzincan Depremi'nin meydana geldiği saatte sarı renkli yağmurluk giyinerek eline aldığı iki fenerle kentin en işlek caddesi olan Ordu Caddesi üzerinde sessiz bir yürüyüş yaptı.

"YERDE HAREKETSİZ YATAN ŞAHIS" İHBARI

İnsanların meraklı bakışları arasında sessiz yürüyüşünü Saat Kulesi önüne kadar sürdüren Kavukcu, daha sonra yere yatarak uzun süre hareketsiz kaldı. Bu sırada konudan haberdar olmayan bazı vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirerek "yerde hareketsiz yatan şahıs" ihbarında bulundu. Saat Kulesi önüne sevk edilen polis ekibi konunun performans çalışması olduğunu öğrenince geri bildirimde bulundu.

653 KİŞİNİN CAN VERDİĞİ DEPREM İÇİN 'METAFOR' YAPTI

Sanatçı ve Akademisyen, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Mehmet Kavukcu, 653 kişinin hayatını kaybettiği ve 6,8 büyüklüğünde olduğu bilinen 1992 Erzincan Depremi üzerinden bir performans gerçekleştirdiğini belirterek konuya ilişkin şöyle konuştu: 1992 Erzincan Depremi'nin yaşandığı 13 Mart ve 19.19 saatinde gerçekleştirdiğim yeni performansımda, metaforik anlamıyla, karanlığı aydınlatma ve yeni bir yaşam umudu olma açısından düşündüğüm fener objelerini vücuduma bağlayarak yürüyüş yaptım. Fenerler, yaşanan felaketin oluşturduğu yıkıma dikkat çekmek için uyarı mahiyetinde sürekli yanıp söndürdüm. Depremin insan belleğinde edindiği karanlık taraf, fenerin ışığıyla aydınlanarak her zaman bir umut olduğunu hatırlatacak. Performans Erzincan kent merkezinde Dörtyol'dan başlayarak Ordu Caddesi üzerinde devam etti.