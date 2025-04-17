Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Bahçeli isim vermeden Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef aldı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası Bahçeli'yi küplere bindirdi
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Adalet Bakanı Tunç: 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil

55 bin mahkuma af mı geliyor? Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu

Sanatçı Tarkan'ın Annesi Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sanatçı Tarkan'ın Annesi Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Maltepe Cumhuriyet Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Tarkan, törende gözyaşlarını tutamadı.

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu (68), Maltepe Cumhuriyet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Tevetoğlu için Maltepe Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören boyunca camide ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi Maltepe Cumhuriyet Camii'ne getirildi. Törene, Tevetoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Tarkan, camide taziyeleri kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Neşe Tevetoğlu, Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tarkan, annesinin tabutunu omzunda taşıdığı sırada ve cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.