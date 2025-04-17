Sanatçı Tarkan'ın Annesi Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu (68), Maltepe Cumhuriyet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Tevetoğlu için Maltepe Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören boyunca camide ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi Maltepe Cumhuriyet Camii'ne getirildi. Törene, Tevetoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Tarkan, camide taziyeleri kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Neşe Tevetoğlu, Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tarkan, annesinin tabutunu omzunda taşıdığı sırada ve cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu. - İSTANBUL