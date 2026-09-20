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Sanatçı Hasan Alp, babasının astım formülüne bilimsel araştırma çağrısı yaptı

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Sanatçı Hasan Alp, babasının astım formülüne bilimsel araştırma çağrısı yaptı
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Karabük Safranbolu'da sanatçı Hasan Alp, babası merhum aktar Derman Ali Baba'nın astım ve alerjik astım formülünün bilimsel araştırılmasını istiyor. Alp, üniversitelere ve bilim insanlarına çağrı yaparak formülün etik kurul süreçleriyle incelenmesini talep ediyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 40 yıl boyunca şifalı bitkiler üzerine araştırmalar yapan merhum Aktar Derman Ali Baba'nın oğlu sanatçı Hasan Alp, babasının geliştirdiği ve astım ile alerjik astıma yönelik kullanılan formülün bilimsel olarak araştırılmasını istiyor.

Alp, yaptığı açıklamada, babası Derman Ali Baba'nın yıllarca şifalı bitkiler üzerine araştırmalar yaptığını ve çeşitli formüller geliştirdiğini söyledi.

Babasının geliştirdiği formülün, Safranbolu'nun Yazıköy köyünde geleneksel yöntemlerle asırlık fıçılarda hazırlanan coğrafi işaretli sirke, Safranbolu safranı, Taşköprü sarımsağı ve limon kullanılarak yaklaşık 1,5 yıllık süreçte hazırlandığını belirten Alp, formülün özellikle astım ve alerjik astım rahatsızlığı bulunan kişiler tarafından kullanıldığını ifade etti.

Alp, babasının hayatta olduğu dönemde formülü kullanan kişilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, bu gözlemlerin bilimsel olarak araştırılması gerektiğini dile getirdi.

Üniversitelere araştırma çağrısı

Babasından kalan formülün sağlık alanında kullanılabileceğine ilişkin herhangi bir bilimsel hüküm ortaya koymadan önce gerekli araştırmaların yapılmasını isteyen Alp, üniversitelerin ve bilim insanlarının konuya ilgi göstermesini istedi. Alp, "Ben bugün çok önemli ve samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ülkenin hocalarına, bilim insanlarına, rektörlere sesleniyorum. Lütfen yüzyıllardan beri süzülerek gelen bu bilgiyi bilimle buluşturalım" dedi.

Formülün astım ve alerjik astım üzerindeki etkilerinin bilimsel yöntemlerle incelenmesini isteyen Alp, "Bize gelen teşekkürler, yorumlar var. O zaman biz bunu niye araştırmayalım? Üniversitelerde gerekli çalışmalar yapılsın, etik kurul süreçleri yürütülsün ve bu bilgi bilimsel olarak ortaya konulsun" ifadelerini kullandı.

Alp, babasının yıllar boyunca elde ettiği bilgi ve deneyimin bilimsel araştırmalarla değerlendirilmesini istediklerini belirterek, "Alternatif tıpla yüzyıllardan gelerek, süzülerek gelen bu bilgiyi bilimle buluşturmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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