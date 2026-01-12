Haberler

Bir süredir lösemi tedavisi gören Cansever, sağlığına kavuştuğunu açıkladı
Sanatçı Cansever, lösemi tedavisini başarıyla tamamladığını ve hastaneden taburcu olduğunu duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten sanatçı, destek verenlere teşekkür etti.

Sanatçı Cansever, bir süredir gördüğü lösemi tedavisini başarıyla tamamladığını ve taburcu edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Sanatçı Cansever'e, geçtiğimiz aylarda lösemi teşhisi konulduğu öğrenildi. Sanatçı, bir süre gördüğü tedavi sürecini başarıyla tamamlamasının ardından, hastaneden taburcu edildi. Sağlığına kavuşan Cansever, mutlu haberi sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaştı. Zorlu bir tedavi sürecinden geçen sanatçı, paylaşımında sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, bu süreçte yanında olan ailesine, doktorlarına ve kendisine destek verenlere teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

