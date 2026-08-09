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Arabesk Müziğin Güçlü Sesi Cansever Almanya'da Hayatını Kaybetti

Arabesk Müziğin Güçlü Sesi Cansever Almanya'da Hayatını Kaybetti
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Arabesk müziğin ünlü isimlerinden 59 yaşındaki Cansever, Almanya'nın Essen kentinde tedavi gördüğü hastanede enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesinin Kuzey Makedonya'da toprağa verileceği, defin tarihi ve tören detaylarının henüz kesinleşmediği bildirildi.

Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Almanya'da bir süredir tedavisi devam eden 59 yaşındaki şarkıcı Cansever, geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Son iki gündür sağlık durumu kritik seyreden arabesk müziğin güçlü seslerinden Cansever, Almanya'nın Essen kentinde tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cansever'in cenazesinin Kuzey Makedonya'da toprağa verileceği, defin tarihi ve cenaze törenine ilişkin detayların ise henüz kesinleşmediği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti
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