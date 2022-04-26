Ali Ekber Çiçek, Vefatının 16. Yılında Edremit'teki Kabri Başında Anıldı

Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek, vefatının 16'ncı yılında, Edremit Belediyesi tarafından kabri başında düzenlenen etkinlikle anıldı.

Edremit'in Tahtakuşlar Mahallesi'nde sanatçının mezarı başında yapılan etkinliğe, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, sanatçının sevenleri, sanatçı dostları ve kızı Ebru Çiçek katıldı.

Sanatçının her zaman eserleriyle yaşayacağını belirten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "16 yıl önce bugün Türkiye önemli bir değer kaybetti. Kendisini anarken hep belirttiğim gibi Ali Ekber Çiçek türkülerin ve sazın ustası, hepimiz için önemli bir değerdi. Aradan 16 yıl geçmesine rağmen hala kabri başında bu kadar seveni toplanıp, türkülerine eşlik ediyor aramızda olamayan birçok seveni kendisini anıyor, Ali Ekber Çiçek'i unutmadık diyebiliyorsa, geride bıraktığı bu önemli değerler ve eserler ile ölümsüz olmayı başarabilmiş demektir. Kendisini sizlerin huzurunda bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Sanatçının kızı Ebru Çiçek de "Babam eminim şu an bizleri görüyor ve çok mutlu oluyor. Onu anmak için burada toplanan dostlarına ve sevenlerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sanatçının kızı Ebru Çiçek, sanatçı dostları Ender Balkır ve Adil Yıldız, Ali Ekber Çiçek'i, mezarı başında türkülerini seslendirerek andı. Etkinliği sonunda sanatçının mezarına sevenleri tarafından karanfil bırakıldı.