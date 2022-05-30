Samsunlu yazardan 'Guinness'lik rekor: 14 yılda 2 bin köşe yazısı, 21'i yayınlanmış 34 kitap - Haberler

Samsun'da yaşayan gazeteci-yazar olan aynı zamanda halk şairleri arasında önemli bir yere sahip Ali Kayıkçı (Aşık Derebahçeli), yaptığı çok farklı bir edebi-kültür çalışması ile dünya çapında meşhur " Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hak etti.

55 yılı aşkın bir süreden beri gazeteci-yazarlık yapan ve bu süre içerisinde yayınladığı 58 eserden 21'inde, neşrettiği 2 bini aşkın sayıdaki köşe yazılarında ele aldığı mevzuyu son 14 yılda bir de halk şairi tarzında hece vezinli şiirle tekrar anlatan "Ali Kayıkçı (Aşık Derebahçeli)", getirdiği bu emsalsiz yeniliği ile de kültür-sanat çevrelerinin dikkatlerini çekmeyi başardı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi, Şair ve Yazar M. Halistin Kukul ile Eğitimci Şair ve Yazar, Türkiye ve Avrasya Yazarlar Birliği Üyesi Ahmet Şahin hocaların da belirttiği gibi) Ali Kayıkçı, "tarz" olarak ilkin bir "makale" yahut "köşe yazısı" yazıyor. Mevzu ile alakalı olarak daha önce yayınlanmış bir takım eserlerden (gazete, dergi ve kitap) çeşitli alıntılar yaparak okuyucunun o konuya dikkatini çekiyor. Sonra ilmi, edebi, içtimai, siyasi.., ilh. yazısının veya makalesinin bittiği yerden itibaren muhtevaya uygun gelecek şekilde kaleme aldığı bir şiir ile o yazıyı süslüyor. Bu yeni bir "tarz" ile de dikkat çekiyor.

Çalışmaları ile ilgili bilgi veren Ali Kayıkçı, "6 bin 800 sayfayı aşmış bulunan bu yayınlanmış çalışmalarımın yanında bir de 13 kitaplık, neşredilmek üzere hazırladığım köşe yazılarım sırasını beklemektedir, bir taraftan da günlük yazılarım bir internet/genelağ sitesinde halen devam etmektedir" dedi.

Gazeteci-Yazar ve Halk Şairi Ali Kayıkçı (Aşık Derebahçeli), emekli bir gümrük müdürü, serbest muhasebeci ve gazeteci-yazar olmanın dışında, yaptığı gümrük müşavirliği hizmetleri ile de bölgede tanınmakta, bilhassa 11'inci baskıya ulaşan 824 sayfalık "Dünden Bugüne Samsunlu Şairler ve Yazarlar Ansiklopedisi" ile gençleri yayıncılığa teşvik ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel