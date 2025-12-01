Haberler

Samsunlu Tesisatçı, Su Borularından Beşik Yaptı

Güncelleme:
26 yaşındaki su tesisatçısı Furkan Karadağ, doğacak kızı için su borularından yaptığı beşiği test etti. Viral olan görüntü sonrası beşik üretimine başladı. Farklı projeleri arasında sıcak su tesisatına bağlanabilen beşik yer alıyor.

Samsun'da su tesisatçısı 26 yaşındaki Furkan Karadağ, yakında doğacak kızı için su borularından yaptığı beşiğe kendi girip test edince görüntüler milyonlara ulaştı. Borudan imal ettiği beşiği sıcak su tesisatına bağlayarak "sıcak beşik" haline getirmeyi planlayan Karadağ, gelen yoğun talep üzerine üretime başladı.

"Kızım için hayalimdi, içine girip sallandım"

10 yıllık su tesisatçısı Furkan Karadağ, doğmasına bir ay kalan kızı için manevi bir hediye yapmak istedi. Mesleğinden ilham alarak tamamen su borularından bir beşik tasarlayan Karadağ, parçaları ısıtarak birleştirdi. Beşiğin sağlamlığından emin olmak için yaklaşık 60 kilo ağırlığıyla içine girip sallandığını anlatan Karadağ, o anları sosyal medyada paylaşınca video yalnızca bir platformda 1,6 milyon izlenmeye ulaştı. Salladığı videonun internette viral olması üzerine Karadağ, gelen siparişleri değerlendirerek su borularından beşik üretip satmaya başladı. Bir sonraki hedefinin, borudan yaptığı beşiği sıcak su tesisatına bağlayarak "sıcak beşik" yapmak olduğunu söyleyen Furkan Karadağ, ayrıca su borusundan salıncak ve yürüteç de yapacağını ifade etti.

Karadağ, "10 yılı aşkın bir süredir su tesisatçısıyım. 3 yıldır evliyim. Allah bir çocuk nasip ederse ona manevi bir hediye bırakmak istiyordum. 1 ay sonra eşim doğum yapacağından bir hazırlık yapayım dedim. Su borularından beşik yapmayı kafamda tasarladım. Bir ölçü almadan gelişigüzel bir şekilde evde yaptım. İçine girdiğim beşikte kavis adlı malzeme kullandığından biraz maliyetli. Bu beşikte 2-3 boy boru, 25-20 adet T boru ile yaptım. Akşamları evde olduğum zamanlarda yaptım. 3 saat gibi bir sürede beşiği bitirdim. Beşiği internete atınca insanlar, 'ne kadar sağlam, süs için mi yapılmış' demesin diye içine girdim. Yaklaşık 60 kiloyum. İçine girip sallandım ve bir sıkıntı olmadı. Sosyal medyaya da bu görüntülere attım. Sadece bir platformda 1,6 milyon kişi tarafından izlendi. Diğer platformlarda da yine hatırı sayılır bir izlenme aldı. İsteyene bu beşiklerden yapabilirim. Videodan sonra çok ulaşan oldu. Birkaç kişiye de yapıp gönderdim. Onlar da gayet başarılı buldu" dedi.

"Beşiği petekten sıcak su tesisatına bağlayıp, sıcak beşik yapacağım"

Borulardan yapılan beşiğin sıcak su sistemine de entegre olabileceğini dile getiren Karadağ, "Su borularından yaptığım beşiği içerisinde sıcak su dolaşan beşik olarak yapma düşüncesi de var. Bunla ilgili iş teklifi de aldım. Toplu üretim anlamında da teklif geldi. Borudan yaptığım beşikleri bir peteğin önüne koyabiliriz. İçine petekten sıcak su hattını verip, diğer bölümünden de çıkışını verebiliriz. Bunun tek sıkıntısı taşıması. Başka yere getirmek için petekten tekrar kurulum yapman gerekir. Bu da bilmeyen kişilerin yapabileceği bir şey değil ancak sabit olarak bu sistem her evde yapılabilir" diye konuştu.

Kendi yaptığı beşiklerin mobilya beşiklerden uygun ve dayanıklı olduğunu da vurgulayan Karadağ, "Kendi kızıma yaptığım beşiği 4 yaşına kadar kullanılabilecek şekilde yaptım. Her yaşa ve kiloya göre beşik yapabilirim. Ayrıca su borularından salıncak yapmak da istiyorum. Bir de su borularından yürüteç yapma hedefim var. Ürünlerde hiçbir metal ya da farklı bir ürün yok. Boruların hepsi ısıtıcı ile birbirine kaynak edildi. Mobilya beşikler ortalama 10 bin TL bandında. Benim yaptığım beşiklerin fiyatı 4 bin TL'den başlıyor. Daha ufakları da 3 bin TL'den başlıyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN

500

