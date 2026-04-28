Samsunlu öğrencilerden Sinop çıkarması

Samsun'dan gelen öğrenci grubu, "mutlu şehir" olarak bilinen Sinop'ta düzenlenen tur programında kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederek unutulmaz anlar yaşadı.

Gezi kapsamında ilk olarak Erfelek ilçesinde bulunan Tatlıca Şelaleleri'ni ziyaret eden öğrenciler, doğayla iç içe vakit geçirerek bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Şelalelerin serin havası ve eşsiz manzarası öğrencilerden tam not aldı. Programın devamında Sinop Tarihi Cezaevi'ni gezen öğrenciler, yapının tarihi atmosferinden etkilendi. Türkiye'nin önemli kültürel mirasları arasında yer alan cezaevinde duygu dolu anlar yaşayan öğrenciler, geçmişe tanıklık etmenin farklı bir deneyim olduğunu ifade etti. Daha sonra düzenlenen tekne turu ile Sinop'un eşsiz kıyılarını denizden görme fırsatı bulan grup, Karadeniz'in doğal güzellikleri arasında yer alan Akliman ve Türkiye'nin tek fiyordu olarak bilinen Hamsilos Koyu'nu da ziyaret etti. Doğayla iç içe geçen anlar, turun en keyifli bölümleri arasında yer aldı.

Son yıllarda turizm hareketliliğiyle dikkat çeken Sinop, tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferiyle özellikle gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. - SİNOP

