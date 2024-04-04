Samsun Valisi Orhan Tavlı, MMO Samsun Şubesi'ni ziyaret etti

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, "Odamız, özellikle son yıllardaki sosyal sorumluluk projeleriyle önemli sorumluluklar almaya devam etmektedir" dedi.

Vali Orhan Tavlı, MMO Samsun Şubesi'ni ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette MMO Şube Başkanı Kadir Gürkan, Vali Orhan Tavlı'ya 2024-2025 dönemi Şube Çalışma Programı ve yapılacak olan çalışmalar hakkında detaylı bir sunumda bulundu.

'Mesleki gelişim' desteği

MMO olarak Samsun'da asli faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini ifade eden Kadir Gürkan, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) ile iş birliği içerisinde, geleceğin makina mühendislerine yönelik deneyim toplantıları düzenliyoruz. Yine öğrencilerimize yönelik staj yeri oluşturma, eğitimleri sonunda meslek hayatlarına atılma ve çalışma hayatı süreçlerinde mesleki gelişimlerine yönelik destekler sağlıyoruz. MMO Samsun Şubesi olarak ilköğretim öğrencilerine yönelik sosyal etkinliklere de imza attık, atmaya devam edeceğiz" dedi.

Kadir Gürkan ayrıca, "MMO Samsun Şube Yönetimimiz birlikte düşünüp birlikte karar alan, birlikte uygulamaya geçerek süreci birlikte kontrol eden yaklaşımla, demokratik katılımcı yönetim anlayışı ile üyelerine, Samsun'a ve ülkeye hizmet etmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Vali Tavlı başarı diledi

Misafirperverliklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Orhan Tavlı da MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyelerine çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu.

Ziyarette ayrıca MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Bozal, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yaşar Baş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Dinler, Ayşe Ünsal Kıran, Çağla Gedik, Gülsüm Sıla Erguvan ve MMO Samsun Şube Müdürü Kadir Serkan Atılgan yer aldı. - SAMSUN