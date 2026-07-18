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Karadeniz'de rip akıntısı uyarısı: "Hayatın kıyısından uzaklaşmayın"

Karadeniz'de rip akıntısı uyarısı: 'Hayatın kıyısından uzaklaşmayın'
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Samsun Valiliği, yaz sezonunda artan boğulma vakalarına karşı vatandaşları rip akıntılarına karşı uyardı. Akıntıya kapılanların panik yapmaması, su üzerinde kalarak kıyıya paralel yüzmesi gerektiğini bildirdi.

Samsun Valiliği, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte artan boğulma vakalarına karşı vatandaşları rip (çeken) akıntılara karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, özellikle rüzgarlı havalarda oluşan çeken akıntıların denizde ciddi tehlike oluşturduğu belirtildi. Topuklarda kırılan dalgaların dalyan bölgelerinden geriye doğru hareket etmesiyle meydana gelen rip akıntılarının, sığ sudan derin suya doğru kuvvetli şekilde ilerlediği ve kişileri kıyıdan uzaklaştırarak açığa sürükleyebildiği ifade edildi.

Açıklamada, çeken akıntının bazı belirtilerine dikkat çekilerek, "Düzenli bir biçimde denize doğru ilerleyen köpükler bulunması ve denizin belli bir bölümünde su renginin diğer bölgelerden farklı görünmesi rip akıntısının işareti olabilir" denildi.

Vatandaşlara rip akıntısına kapılmaları halinde kıyıya doğru panikle yüzmemeleri uyarısında bulunan Valilik, "Su üzerinde kalmaya çalışın, bir süre sonra akıntı zayıflayacaktır. Sahile değil, kıyıya paralel yüzerek akıntıdan kurtulun" tavsiyesinde bulundu.

Boğulma vakalarının önlenmesi için denize girmeden önce hava ve deniz durumunun kontrol edilmesi, uyarı levhalarına uyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, sahil güvenlik, polis, jandarma ve cankurtaranların uyarılarının dikkate alınması istendi. Valilik, "Hayatın kıyısından uzaklaşmayın. Küçük bir tedbir büyük bir hayat kurtarabilir" mesajını paylaştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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