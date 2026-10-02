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Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü 20 camiye yangın tüpü, 18 kursa ilkyardım çantası verdi

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Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü 20 camiye yangın tüpü, 18 kursa ilkyardım çantası verdi
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Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hayır şartı gereği kentte 20 camiye yangın söndürme tüpü, 18 Kur'an kursuna ilkyardım çantası temin etti. Kurum, İtfaiye Haftası vesilesiyle yangınlara karşı önleyici tedbirlerin ve ilk müdahalenin önemine dikkat çekti.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hayır şartı gereği Samsun'da 20 camiye yangın söndürme tüpü ve 18 Kur'an kursuna da ilkyardım çantası temin etti.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vakıf medeniyetinin yardımlaşma ve toplumsal fayda anlayışı doğrultusunda hayır şartlarını yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İtfaiye Haftası vesilesiyle yangınlara karşı önleyici tedbirlerin ve ilk müdahalenin önemine dikkat çekiyor; vakıfların asırlardır yaşattığı hayır anlayışı bugün de geleceğe taşınıyor.

Dayızade Hacı Mustafa Ağa Bin Hacı Ali Vakfı hayır şartı gereğince, vakıf camileri ve Kur'an kurslarının yangınlara karşı daha güvenli hale getirilmesi amacıyla 20 camiye yangın söndürme tüpleri temin edildi. Ayrıca Keykavüs İbni Sultan Keyhusrev İbni Sultan Kılıçarslan Vakfı hayır şartı gereğince ise Kur'an-ı Kerim kurslarında kullanılmak üzere 18 Kur'an kursuna ilkyardım çantaları temin edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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