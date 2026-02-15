Haberler

Samsun Vezirköprü'de gece yarısı korkutan deprem

Samsun Vezirköprü'de gece yarısı korkutan deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gece yarısı meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Samsun'un Vezirköprü ilçesi, gece yarısı meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 00.20.48'de merkez üssü Vezirköprü olan 4.0 (Mw) büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Tahtaköprü Mahallesi batısında, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının enlemi 41.11333 N, boylamı ise 34.96083 E olarak açıklandı.

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan ilçede hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre olumsuz bir ihbar yapılmadı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama

Hastane odasından o iddiaya yanıt verdi
Bu nasıl olabilir? Zincir markette infial yaratan etiket

Zincir markette infial yaratan etiket
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: O uygulama zorunlu olsun

Bu görüntüler tarih olabilir! MHP'den bakanlığa sürpriz çağrı
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi