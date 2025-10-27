Samsun'un Ladik ve Yakakent ilçelerine yeni kaymakam vekilleri atandı
Samsun'un Ladik ve Yakakent ilçelerine atanan kaymakam vekilleri, yeni görevlerine başladı.
Ladik Kaymakam Vekili Tuğçe Orhan ve Yakakent Kaymakam Vekili Muhammed Sadi Taşyapan, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Tavlı, kaymakam vekillerine başarılar dileyerek, yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını temenni etti. - SAMSUN
