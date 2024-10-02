Samsun SGK'dan Kan Bağışı Kampanyası

Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde (SGK), 2024 Emekliler Yılı kapsamında Kızılay Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenlendi.

SGK İl Müdürlüğü binasında Emekliler Yılı kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya personeller ve kuruma gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban, İl müdürlüğü personeli ve kuruma gelen vatandaşlara kampanya için şükranlarını sundu.

Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban, Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Kızılay Bölge Kan Merkezi Program Birim Yöneticisi Murat Çakmak da duyarlılık ve katkılarından dolayı İl Müdürü Ünal Kaya ve il müdürlüğü personeline teşekkür etti. - SAMSUN