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Samsun Kavak'ta Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Samsun Kavak'ta Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi
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Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Samsun'un Kavak ilçesinde yoğun bir katılımla kutlandı. Müminler, camilerde dua edip geçmiş günahlarının affı için Allah'a yalvardı.

Ramazan ayının habercisi kabul edilen Beraat Kandili, Samsun'un Kavak ilçesinde de huşu içinde idrak edildi. Af ve mağfiret için ellerini semaya kaldıran müminler, geçmiş günahlarının af edilmesi için Allah'a yalvardı.

Şaban ayının 14. gecesini 15. gününe bağlayan Berat Kandili'nde Samsun'un Kavak ilçesinde vatandaşlar camilere akın etti. Genç, yaşlı yüzlerce mümin Kavak'taki camileri doldurdu. Günahların affı ve kulların temize çıkarılması anlamına gelen Berat Kandili'ni fırsat bilen müminler, camilerde uzun uzun dua etti. Camilerde Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Geçmiş günahlarının af edilmesini isteyen Müslümanlar ellerini semaya kaldırıp Allahü Teala'ya yalvardı.

Kavak'taki Merve Camisi'nde Berat Kandili vesilesiyle Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gösterdiği bu mübarek gecede Kavak Merve Camii doldu taştı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile birlikte Mevlid-i Şerif'in okunduğu gecede Berat gecesinin fazileti anlatıldı. Gecenin bitiminde camiye gelen vatandaşlar birbirlerinin Berat gecesini tebrik etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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