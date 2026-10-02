Haberler

Samsun Kavak'ta 16 derslikli ortaokul inşaatının yüzde 60'ı tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Kavak'ta 16 derslikli ortaokul inşaatının yüzde 60'ı tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Kavak ilçesinde yapımı süren 16 derslikli ortaokulun inşaatında çalışmaların yüzde 60'ı tamamlandı. Yaşardoğu Mahallesi'ndeki inşaatı inceleyen Kavak Kaymakamı Taha Genç, yetkililerden bilgi aldı; okulun Mart 2027'de tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.

Samsun'un Kavak ilçesinde yapımı süren 16 derslikli ortaokulun inşaatında çalışmaların yüzde 60'ı tamamlandı.

Kavak Kaymakamı Taha Genç ve beraberindekiler, Yaşardoğu Mahallesi'nde yapımı süren 16 derslikli ortaokul inşaatını yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Genç, inşaat alanındaki çalışmaları değerlendirdi.

Ocak 2026'da inşaatına başlanan okulun yüzde 60'ı tamamlandı. Toplam 2 bin 900 metrekare kapalı alana sahip olacak 16 derslikli okulun, Mart 2027'de tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor. Modern eğitim alanlarıyla hizmet vermesi planlanan okulun tamamlanmasıyla birlikte Yaşardoğu Mahallesi'ndeki eğitim altyapısına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı

Türkiye güne yine operasyonla başladı! CHP'li başkan gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baba Vanga'dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Baba Vanga'dan 4 burç için ses getirecek kehanet! Tarihi de vermiş
Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor

Nereden nereye! Bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
LPG'ye 24 saatte ikinci zam! Fiyatı 40 lirayı aştı

24 saatte ikinci zam geldi! Tabeladaki rakamı gören bir daha baktı
Seyitgazi'de 14 yıl önce toprağa gömülü bulunan 2,5 yaşındaki Yakup'un ölümünde baba tutuklandı

2,5 yaşındaki Yakup'un dosyası yeniden açıldı! Baba tutuklandı
Aylık gelirlerini açıkladılar! Gözaltındaki 10 fenomenden haber var

Aylık gelirlerini açıkladılar! Gözaltındaki 10 fenomenden haber var
İkiz kardeşlerin başlarına inşaatın dış koruma kaplaması düştü! O anlar kamerada

Yolda yürürken bir anda başlarına düştü! İşte o anlar
Esir düşen Rus askerlerinden çarpıcı itiraf: İdrarımızı içtik, ağaç kabuğu yedik

Esir alınan askerden kan donduran itiraf