Samsun Kadın Dayanışması'ndan TBMM'de Cinsel İstismara Protesto

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) – Samsun Kadın Dayanışması, TBMM'de yaşanan cinsel istismar olayını protesto ederek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmaş'a istifa çağrısında bulundu.

Samsun Kadın Dayanışması üyeleri, TBMM'de staj yapan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar olayını protesto etmek için Süleymaniye Geçidi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Şafak Yeşiltepe okurken, kadınlar "Çocuk istismarını koruma, aklama, yargıla" sloganıyla tepkilerini dile getirdi ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a istifa çağrısında bulundu. Eyleme çevredeki yurttaşlar da destek verdi.

TBMM lokantasında staj yapan mesleki ve teknik lise öğrencisi kız çocuklarının, Meclis personeli erkekler tarafından sistematik biçimde istismara uğradığının Meclis Genel Sekreterliği tarafından da doğrulandığı hatırlatılan açıklamada, "Ülkenin en güvenli olması gereken kurumunda dahi çocuklar korunamıyor" denildi. Açıklamada, yaşananların tesadüf olmadığı, çocukları ve kadınları korumayan politikaların bu suçların zeminini hazırladığı vurgulandı.

İstismarın münferit birkaç faille sınırlı olmadığı, erkek şiddetini aklayan ve cezasızlığı kurumsallaştıran devletin bu suçta sorumluluğu bulunduğu kaydedilen açıklamada, AKP-MHP iktidarının torba yasalarla çocuk istismarı faillerine ve kadın katillerine af tartışmaları yürüttüğü belirtilerek son aylarda katledilen yüzlerce kadın, Meclis çalışanı Saliha Ozan ve cezasızlıkla büyüyen şiddetin görmezden gelindiği ifade edildi.

2023'te infaz düzenlemeleriyle faillerin serbest bırakıldığı, yargı paketleriyle cezasızlığın derinleştirildiği, istismar verilerinin kamuoyundan gizlendiği, çocuk yaşta evlilikleri meşrulaştıran düzenlemeler yapıldığı, tarikat ve vakıf skandallarına yönelik siyasi koruma ve milli eğitim politikalarıyla çocuk emeğinin sömürüldüğü kaydedilen açıklamada, MESEM'lerde çocukların yaşamını yitirmesini protesto eden öğrencilerin tutuklandığına dikkat çekildi.

Meclis yönetiminin sorumluluğuna dikkat çekilerek TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a istifa, tüm faillerin yargılanması çağrısında bulunulan açıklamada, çocuk istismarında sıfır tolerans ilkesinin hayata geçirilmesi, hiçbir failin infaz düzenlemelerinden yararlanmaması ve İstanbul Sözleşmesi'ne derhal geri dönülmesi talep edildi. Açıklama, "Çocuk istismarı faillerini koruma, aklama, yargıla" denildi.