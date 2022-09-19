Samsun haberleri... Samsun 19 Mayıs Barajı Sulaması inşaatı devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "Samsun 19 Mayıs Barajı Sulaması" inşaatının devam ettiğini, projenin tamamlanmasıyla birlikte Samsun'da bulunan 76 bin 930 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistemine geçileceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Samsun ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

"82,3 milyon TL katkı ve 851 kişiye istihdam alanı sağlanması hedefleniyor"

Samsun'da 76 bin 930 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan; "Samsun 19 Mayıs Barajı Sulaması" inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "Projenin tamamlanmasıyla birlikte Samsun'da bulunan 76 bin 930 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile dekar başına 1187 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 82 milyon 316 bin 775 TL katkı ve 851 kişiye istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

2023 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor

Samsun 19 Mayıs Barajı Sulaması işi kapsamında toplam iletim hattı uzunluğu 3 bin 400 metre, ana boru hattı uzunluğu 23 bin metre olmak üzere, 2000 mm-560 mm çapındaki çelik, CTP ve HDPE borular ile yapılan sulama hattında bugüne kadar 7 bin metre CTP boru döşendi. Yedek boru hattı uzunluğu 224 bin metre olmakla beraber, bugüne kadar 115 bin metre 1000 mm-110 mm boru döşendi. Toplam 1250 adet sanat yapısından 540 adet tamamlanmış olup kalan boruların döşenip sanat yapılarının tamamlanması ile birlikte işin 2023 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor. - SAMSUN