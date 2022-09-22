Samsun haberi... Atakum'da Katılımcı Bütçe Çalışmaları Devam Ediyor

Atakum Belediyesi'nin düzenlediği katılımcı bütçe çalışmaları devam ediyor. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, hayata geçirilen projenin ikinci toplantısında Korupark Sitesi sakinleriyle bir araya geldi.

Atakumluları belediye bütçesinde doğrudan söz sahibi yapacak Atakum'un ilk katılımcı bütçesi için çalışmalar sürüyor. Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğinde 'Benim Kentim', 'Benim Belediyem', 'Benim Bütçem' ve 'Komşularımızla Buluşuyoruz' sloganlarıyla adım adım hayata geçirilen projenin ikinci toplantısı Çobanlı Mahallesi Korupark Sitesi'nde yapıldı. Site sakinleri ile bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, yurttaşların taleplerini dinleyerek yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi.

"KATILIMCI BÜTÇE ULUSLARARASI BİR DEYİM"

Başkan Deveci, toplantıda katılımcı bütçenin vatandaş odaklı örnek bir proje olduğuna dikkat çekerek, "Bu süreçte soran, sorgulayan; kardeşçe, dayanışma ve komşuluk hukuku içinde yaşayan bir toplum oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun adını bütçe ile bütünleştirdik. Katılımcı bütçe, uluslararası bir deyim. Bu bütçeyi uluslararası formatla yapıyoruz. Bizim bu toplantıda alacağımız kararlar kitaplaştırılacak. Bu kitapla bütün dünya bizi takip ediyor olacak. İlçemizde buna benzer toplantılarda ne yaptığımızı, ne konuştuğumuzu ve ne istediğimizi ortaya çıkaracak. Bunu şunun için yapıyoruz. Kent insanı kendi içinde örgütlenebilir ve dayanışma sağlayabilirse dünyanın gidişine, kentin ve ülkenin yönetimine 'Yeter artık, öyle değil böyle olsun' diyebilecek" dedi.

"VİCDANİ SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, yurttaşların Deniz Kafe ve Seyir Terası ile ilgili sorularını da cevapladı. Deveci, yaşanan süreçle ilgili olarak, "Deniz Kafe'nin bulunduğu alana birbirine bitişik taş yığını üç tane bina yapılıyor. Geçenlerde drone ile resmini çektirdim ve yayımladım. Seyir Terası, icra ile satıldı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez kamu hizmeti veren bir kamu binası icrayla satıldı. Biz, sorunları birbirimize içini dökerek eğmeden, bükmeden aşalım diye bir aradayız. Ben, buraya, önümüzdeki dönem beni bir daha seçin diye gelmedim. İçimden geldiği gibi sorarak, sizleri dinleyerek çalışıyorum. Ülkemizi çocukların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabileceği, iş bulabileceği, sokaklarında güvenli bir şekilde gezebileceği bir yer hale getirmek gibi tarihi, vicdani, ahlaki ve dini bir sorumluluğumuz var. Sadece sizin değil, benim de var. Yanlış yapmayın, doğruyu yapın. Çocuklarınızın gözüne bakın ve ne diyorlarsa onu yapın" diye konuştu.