Samsun haber | Atakum Belediye Başkanı Deveci'den Miras Halk Dansları Topluluğu'na Destek

Samsun haberine göre Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Samsun’un yöresel danslarını dünyaya tanıtmak için önemli çalışmalar yapan Miras Halk Dansları Topluluğu Gençlik ve Spor Kulübü’ne destek sözü verdi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Samsun'un yöresel danslarını dünyaya tanıtmak için önemli çalışmalar yapan Miras Halk Dansları Topluluğu Gençlik ve Spor Kulübü'ne destek sözü verdi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Miras Halk Dansları Topluluğu Gençlik ve Spor Kulübü üyelerini makamında ağırladı. Kulübün çalışmaları hakkında Miras Halk Dansları Topluluğu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Tolga Köksal'dan bilgi alan Başkan Deveci, yeni projelerle ilgili üyelere destek sözü verdi.

BAŞKAN DEVECİ'YE ATATÜRK TABLOSU İLE TEŞEKKÜR

Ziyaretçiler, Samsun'un geleneksel danslarını ve kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak için 2010 yılında kurulan kulübün projelerini Başkan Deveci'ye ayrıntılı bir şekilde anlattı. Samsun'un yöresel danslarını ulusal ve uluslararası platformlarda sahneleyen dansçılar, Başkan Deveci'ye desteği için teşekkür etti. Kulüp üyeleri, günün hatırası olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün efe kıyafetli tablosunu Başkan Deveci'ye hediye etti.

"HALK OYUNLARIMIZ ŞEHRİMİZİN KİMLİĞİNİ YANSITIR"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "İlimizin halk oyunları ve folklorik değerleri şehrimizin kimliğini yansıtır. Nesilden nesile aktarılan halk danslarımız yöresel motiflerle şekillenmiştir ve tarihimizden izler taşır. Ayrıca kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında son derece önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple çalışmalarınız için sizleri tebrik ediyorum. Her konuda yanınızda olduğumu bilmenizi isterim" diyerek kulübe destek sözü verdi.