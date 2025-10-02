Haberler

Samsun Eczacı Odası'ndan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısına Sert Kınama

Samsun Eczacı Odası'ndan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısına Sert Kınama
Samsun Eczacı Odası, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan saldırıyı kınadı ve uluslararası kuruluşları Gazze'ye yönelik ablukayı kaldırmaya çağırdı.

Gazze'ye barışçıl amaçla insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, İsrail güçlerince uluslararası sularda yapılan müdahale, Samsun Eczacı Odası tarafından sert sözlerle kınandı.

Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan yaptığı açıklamada, "Gazze halkına insani yardım ulaştırmak, İsrail ambargosunu kırmak ve yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla 44 ülkeden yüzlerce aktivist tarafından oluşturulan ve aralarında 48 Türk vatandaşının da buluğundu 'Küresel Sumud Filosu' barışçıl bir platformdur. Açlıkla ve ölümle sınanan Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerinin uluslararası sularda gerçekleştirdikleri saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan ve zulme karşı mücadele eden herkese karşı alçakça bir saldırıdır. Küresel Sumud Filosu'nu hedef almak, insanlığın ortak vicdanını hedef almaktır. BM ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları, Gazze'ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
