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Samsun'daki Çay Ocakları Oruçlu Müşteriler İçin Dinlenme Mekanı Oluyor

Samsun'daki Çay Ocakları Oruçlu Müşteriler İçin Dinlenme Mekanı Oluyor
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Samsun'un İlkadım ilçesindeki çay ocakları, Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlara dinlenme alanı sunmak için dükkanlarını açıyor ancak çay satışı yapmıyor. Esnaf, bu geleneği sürdürerek müşterilerine huzurlu bir ortam sağlıyor.

Samsun'da çay ocaklarının yoğunlukla bulunduğu arastada birçok çay ocağı oruçlu müşterileri için dükkanlarını açıyor fakat çay satışı yapmıyor. Çay satışı yapılmayan dükkanlar oruçlular için dinlenme mekanına dönüşüyor.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bazı çay ocakları, Ramazan ayına özel geleneksel uygulamayı bu yıl da sürdürdü. Dükkanlarını açık tutan çay ocakları, iftardan önce çay satışı yapmıyor.

Özellikle tarihi Saathane Meydanı civarındaki çay ocakları, oruçlu müşterilerine dinlenme alanı sağlıyor. Oruçlu vatandaşlar, çay ocaklarında oturup gazete okuyarak, televizyon izleyerek veya namaz saatlerini bekleyerek vakit geçiriyor. Bazı esnaflar ise Ramazan ayına saygı gereği iftardan önce ocaklarını yakmıyor. Ramazan ayında birçok esnaf, lokanta, kahvehane ve pastane faaliyetlerine devam etse de İlkadım ilçesindeki bu çay ocaklarının gösterdiği hassasiyet, oruç tutan vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Genellikle Büyük Cami cemaatinin namaz aralarında kullandığı çay ocaklarından faydalanan vatandaşlar, "Samsun'un havasına belli olmuyor. Birkaç gün sıcak, birkaç gün çok soğuk oluyor. Ramazan ayında birçok çay ocağı dükkanını içecek satmak için değil, bizlerin zaman geçirmesi için açıyor. Bizler de evde canımızın sıkılmasındansa hem burada camiye gelip namaz kılıyoruz hem de namaz aralarında cemaatten arkadaşlarla sohbet edip zaman geçiriyoruz. Bazı çay ocakları bu geleneği bırakmış içecek satışı yapıyor ama hala bizleri düşünen esnafımızın olması bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandılar.

Yıllar öncesinde arastadaki neredeyse tüm çay ocaklarında bu gelenek sürdürülürken, şimdilerde ise satış yapan esnaf sayısının arttığı belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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