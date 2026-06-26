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Vatandaşlara aşure ikramı

Vatandaşlara aşure ikramı
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Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Muharrem ayının bereketi ve paylaşma kültürü, Samsun Vakıflar Müdürlüğü aracılığıyla vatandaşlarımızla buluşturuldu. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, aşure ikramında Samsunlularla bir araya gelerek birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını paylaştı. Ecdattan miras kalan vakıf geleneğini yaşatmaya, paylaşmanın bereketini gönüllere ulaştırmaya devam ettiklerini ifade eden vakıf temsilcileri, geleneklerin süreceğini belirtti.

Ayrıca Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Uysal'ın da katıldığı aşure dağıtım programında Muharrem ayının ülke ve millete hayırlar getirmesi temennisinde bulunuldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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