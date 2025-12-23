Haberler

Sürdürülebilir kalkınma politikalarında iletişimin önemi ele alındı

Güncelleme:
Samsun'da gerçekleştirilen webinarda, sürdürülebilir kalkınma politikalarının toplumda etkili iletişimi ele alındı. Dr. Zeynep Zelan, medya araçlarının doğru kullanımı ve kamu iletişiminde güven inşası konularında önemli bilgiler paylaştı.

Samsun'da düzenlenen webinarda, sürdürülebilir kalkınma politikalarının topluma aktarılmasında iletişim ve medyanın rolü değerlendirildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma İletişimi ve Medyanın Rolü Webinarı", kamu, akademi ve medya temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Webinarda sürdürülebilir kalkınma; yalnızca ekonomik büyüme göstergeleriyle sınırlı olmayan, insanı merkeze alan, çevresel duyarlılığı önceleyen ve toplumsal kapsayıcılığı esas alan bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde ele alındı. İletişim ve medyanın bu politikaların topluma doğru, etkili ve güvenilir biçimde aktarılmasındaki rolü çok boyutlu olarak değerlendirildi.

Webinarın konuşmacısı olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Yayın Daire Başkanı Dr. Zeynep Zelan, sürdürülebilir kalkınma politikalarının kamuoyunda karşılık bulmasında stratejik iletişimin önemi üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Zelan, medya araçlarının doğru kullanımı, kamu iletişiminde güven inşası ve sürdürülebilirlik söyleminin toplumsal farkındalığa dönüşmesi konularında örnekler paylaştı.

Etkinlikte ayrıca, kalkınma ajanslarının yerel ve bölgesel ölçekte yürüttüğü çalışmaların görünürlüğünün artırılmasında iletişimin dönüştürücü gücüne dikkat çekildi.

Webinarın tamamı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın YouTube kanalı üzerinden izlenebiliyor. - SAMSUN

